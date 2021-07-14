Бывший президент Пакистана Мамнун Хусейн умер в среду, 14 июля, на 81-м году жизни, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сына политика.

По его словам, экс-лидер страдал от онкологического заболевания и в последние две недели проходил лечение в частной клинике.

Мамнун Хусейн был 12-м президентом Пакистана, он занимал высший государственный пост в 2013-2018 годах. Ранее он был губернатором провинции Синд. Хусейн считался соратником бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, который был осужден в Пакистане по двум делам и в настоящее время находится в Великобритании.

Мамнун Хуссейн родился в семье бизнесмена 23 декабря 1940 года в индийском городе Агра. Он начал свою политическую карьеру, вступив в Мусульманскую лигу в 1969 году. В 1999 году занимал должность губернатора Синда, был отстранен от власти в результате военного переворота. В июле 2013 года он был избран 12-м президентом Пакистана. (iz.ru)