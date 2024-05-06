Бывший главный тренер сборной Аргентины, «Барселоны», мадридского «Атлетико» и «Сампдории» Сесар Луис Менотти скончался на 86-м году жизни.

Первым клубом в тренерской карьере аргентинского специалиста был «Ньюэллс Олд Бойз», который он возглавил в 1973 году. После работы с этой командой Сесар Луис Менотти стал главным тренером «Уракана». В 1974 году Менотти получил предложение возглавить национальную команду Аргентины.

Под его руководством аргентинцы выиграли чемпионат мира — 1978. Из сборной Менотти ушёл в 1983 году. Впоследствии специалист возглавил «Барселону», а через несколько лет оказался в уругвайском «Пеньяроле». Последним клубом в карьере Менотти был «Эстудиантес Текос». Мексиканскую команду Сесар Луис покинул в 2007 году. (championat.com)