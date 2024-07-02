В Москве по подозрению в содействии террористической деятельности задержан тренер молодёжной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода. В ближайшее время суд изберёт для него меру пресечения. Следствие требует Исматзоду арестовать.

Суть обвинений, предъявленных тренеру, пока не раскрывается. В Федерации спортивной борьбы России лишь подтвердили его задержание, добавив, что информация о случившемся стала для организации «шокирующей».

Известно, что кроме молодёжной сборной России Алишери Исматзода работает тренером в московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. До этого он тренировал женскую юношескую сборной России, а также мужскую юношескую сборную Москвы. (svoboda.org)