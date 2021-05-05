Skate School Baku: известный райдер учит бакинцев экстриму — ФОТО

Известный азербайджанский райдер Денис Рахманин решил дать шанс всем любителям экстрима и открыл школу под открытым небом — Skate School Baku (SSB). Занятия проходят в Центральном парке Баку. В условиях пандемии, затянувшегося карантина и закрытых спортзалов такое решение стало в буквальном смысле глотком свежего воздуха. От учеников отбоя нет, и райдер всецело отдаться любимому делу и стать наставником.

О школе, местных экстремалах и скейтбординге в Азербайджане Денис Рахманин рассказал в интервью #:

— Расскажите о Skate School Baku: как создавалась школа, кто был инициатором проекта?



— На данном этапе Skate School Baku представляет собой пропаганду скейтбординга на моей страничке в соцсети и занятия для всех желающих от пяти лет. Благо, карантин и появившееся свободное время позволили окончательно сформировать давно витавшую в голове идею заняться тем, что я очень люблю. Да и педагогическое образование в Академии физической культуры и спорта сыграло свою роль. Хотя, признаюсь, работа тренером никогда не была моей мечтой. Но я рискнул связать свой большой опыт с любимым делом, а самый большой опыт у меня в скейтбординге. Катаюсь на доске с 2002 года. Вот уже целых 20 лет! Скейтбординг – это любовь с первого трюка, это постоянное желание овладевать техникой катания все лучше и лучше, и этому нет предела, в чем, собственно, и заключается специфика экстремальных видов спорта.

— Скейтбординг в Баку развивается медленно, но уже давно. Каких успехов сегодня мы добились в этом виде спорта?

— Медленно, потому что нет условий и нет должного внимания, За все время на моих глазах количество скейтеров волнообразно росло, затем уменьшалось, люди тренировались, делали трюки, но из-за того, что нет условий, никто долго не хочет толочь воду в ступе. Ребята достигали хорошего уровня, после чего им нужна была помощь, для того, чтобы стать профессиональным райдером. Помощи нет, поддержки нет, внимания нет. Мало кто захочет продолжать. Ребята «остывали», и я их хорошо понимаю. Мы сами, за свои средства выезжали в другие страны, чтобы посмотреть выступления, покататься в больших скейтпарках, обменяться опытом. Какие — то проекты проводили по мере своих сил в Баку. Это мотивирует, но все равно есть предел, элементарно, предел наших финансовых возможностей.

В итоге, сегодня у нас нет ни одного потенциального райдера, способного достойно выступить на соревнованиях в России или других странах.

У нас имеется всего одна открытая площадка с экстрим фестиваля, немного радиусов, сделанных больше для дизайна самого Центрального парка, а не для их функциональности. Есть также бетонный скейтпарк у «Дениз» молла, который еще не сдан в эксплуатацию, но благо с нами посовещались и выбрали наиболее интересный проект из предлагаемых застройщиком. В Хачмазе есть скейтпарк, который видимо, построили по мультикам.

— То есть, ничего не изменилось даже после включения скейтбординга в программу олимпийских игр?

— У нас были надежды, что это даст какое-то новое развитие. Скейтбординг популярен во всем мире, вот и я не теряю надежду, что занимаясь любимым делом, когда-нибудь поставлю на доску будущего чемпиона (улыбается, авт).

— Почему у нас до сих пор так не появилась полноценная площадка для катания на скейте и роликах? В чем вы видите причину?

— Для нашего региона скейтбординг – это не традиционное увлечение, поэтому массовость он у нас начинает набирать только сейчас. Уверен, что такая площадка у нас обязательно появится, и с каждым годом люди больше и больше будут уделять время активному отдыху и здоровью. Регулярные физические нагрузки станут неотъемлемой частью городских жителей. Открытие крытого круглогодичного экстрим-центра станет мотивацией не только для скейтеров, но и площадкой для развития отдельной субкультуры. Известны случаи, когда скейтпарки становились культовым местом, куда слетались прорайдеры со всех стран.

— Локация в Центральном парке, где проходят ваши уроки, удовлетворяет потребности профессионалов?



— Потребности настоящих профессионалов никогда не могут быть удовлетворены. Поэтому благодарю за то, что есть, знаю, что все не просто, но надо стараться.

— Расскажите о бакинских райдерах нового поколения: кто приходит к вам на уроки?

— В основном приходят дети, реже — подростки. Интересуются занятиями и люди старшего возраста. Новые друзья меня всегда вдохновляют. Спасибо им!

— Ваш главный совет для тех, кто мечтает рассекать по улицам на доске…

— Скейтбординг – увлечение для свободных людей, здесь не нужно мечтать. Здесь нужно рассекать, мечтая!