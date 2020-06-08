Ситуация с пандемией в мире ухудшается

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом сообщает ТАСС.

Гебрейесус рассказал, что ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заражения коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших.

9 июня ВОЗ созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми, добавил Гебрейесус. (gazeta.ru)

| 2020-06-08T21:50:09+04:00 8 июня 2020, 21:39|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss