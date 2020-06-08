Ситуация с пандемией в мире ухудшается

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом сообщает ТАСС.

Гебрейесус рассказал, что ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях заражения коронавирусом в мире и о почти 400 тыс. умерших.

9 июня ВОЗ созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми, добавил Гебрейесус. (gazeta.ru)