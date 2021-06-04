Глава Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас сообщил Совету Безопасности ООН, что эксперты организации расследовали 77 обвинений против Сирии и пришли к выводу, что в 17 случаях химическое оружие было с высокой степенью вероятности или точно применено, сообщает Голос Америки.

Ариас назвал «тревожной реальностью» тот факт, что через восемь лет после присоединения Сирии к Конвенции о запрещении химического оружия до сих пор остается много вопросов относительно количества задекларированного страной оружия, имеющихся у нее запасов оружия и исходных продуктов и ее текущей программы.

По его словам, в ходе следующих консультаций с Сирией ОЗХО поднимет новый вопрос – «присутствие нового химического агента, обнаруженного в образцах, собранных в больших контейнерах для хранения в сентябре 2020 года».

Россия резко раскритиковала ОЗХО и ее экспертов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг заявил, что организация использует информацию «из предвзятых источников, настроенных против сирийского правительства», собирает доказательства в удаленном режиме и полагается на показания «псевдосвидетелей».