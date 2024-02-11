Глава МИД Сирии заявил, что страна готова вести новые войны с Израилем

«Сирия вела различные войны против сионистского режима (Израиля), и теперь она готова вести другие с этим режимом», — заявил глава МИД Сирии Микдад в ходе совместной пресс-конференции с иранским коллегой Абдоллахияном. Он подчеркнул, что «именно Сирия определяет, когда, где и как будут вестись эти войны».

Ранее сегодня, в ходе своего ближневосточного турне, министр иностранных дел Исламской республики Абдоллахиян встретился с сирийским президентом Асадом.