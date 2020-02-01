Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«В ходе отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации в руки сирийских военнослужащих попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства», — заявил Боренков.

Он отметил, что это свидетельствует о мощном боевом потенциале террористов, который мог обрушиться на такие города, как Хама и Алеппо, если бы не контрнаступление сирийской армии.

По словам Боренкова, при отражении атак боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб правительственными войсками Сирии было захвачено или уничтожено 11 танков, 19 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 62 единицы автомобильной техники — пикапов с установленным на них крупнокалиберным вооружением.

Также сирийские войска захватили девять «джихад-мобилей», четыре реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата.(РИА Новости)