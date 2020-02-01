Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
«В ходе отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации в руки сирийских военнослужащих попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства», — заявил Боренков.
Он отметил, что это свидетельствует о мощном боевом потенциале террористов, который мог обрушиться на такие города, как Хама и Алеппо, если бы не контрнаступление сирийской армии.
Также сирийские войска захватили девять «джихад-мобилей», четыре реактивных системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и четыре беспилотных летательных аппарата.(РИА Новости)