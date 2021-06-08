Обнародован прогноз погоды на 9 июня.

Как сообщает Национальная гидрометеорологической служба, 9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами будет слабый туман, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем — 25-30 градусов тепла, в Баку — 18-20, днем — 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит — 65-75%, днем — 40-45%.

9 июня в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем — 28-33, в горах ночью 7-12, днем — 16-21 градусов тепла.

9 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.