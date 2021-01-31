Симоньян и Кеосаян: «двуликий анус» российской пропаганды

«Служить бы рад, прислуживаться тошно». Эта фраза из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Именно этими словами Чацкий ответил на предложение Фамусова. Таким известным российским пропагандистам армянского происхождения, как Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян прислуживаться вовсе не тошно, а прибыльно. Любой каприз за ваши деньги — таково жизненное кредо этой семейной пары.

В очередной раз это было продемонстрировано, когда в Донецке, на территории так называемой «ДНР» прошел форум под провокационным названием «Русский Донбасс». Вместе с Симоньян и Кеосаяном в числе приглашенных на форум были главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, а также депутаты Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») и Казбек Тайсаев (КПРФ). Довольно серьезный, как видим, десант российских политиков и профессиональных провокаторов прибыл на подконтрольную сепаратистам, поддерживаемым РФ.

Сам по себе данный визит на проведенный в Донецке форум доказывает нежелание России способствовать установлению мира на Донбассе. Ей выгодно иметь способ давления на официальный Киев. Кроме того, посредством данной провокации Россия успокаивала население так называемой «ДНР», которое переживает по поводу неопределенности в вопросе своего будущего. Вот именно для них и прозвучали заготовленные заранее речи Симоньян и Кеосаяна.

«Огромное вам спасибо за то, что у меня появилась возможность побывать на родине! Я- этнический армянин, родившийся в Москве и давший присягу Советскому Союзу в 1985 году, оставляю за собой право считать землю Донбасса своей родиной», — заявил муж Марго и по совместительству ведущий, с позволения сказать, продукта под названием «Международная пилорама» на НТВ. Как, однако, завернул! Человек прилюдно изображал невменяемого, не знающего о том, что СССР уже давно нет, но есть независимая Украина, на территории которой он находится в роли сообщника террористов и сепаратистов.

Кстати, в МИД Украины заявили, что ведомство намерено запретить въезд в страну для Кеосаяна в связи с посещением неконтролируемой Киевом украинской территории, напомнив, что Симоньян и Бабаян «давно» невъездные. Но, не могу все же не заметить, что изображающий невменяемость Кеосаян, завтра также может объявить своей родиной любой уголок любой из стран, некогда бывших республиками в составе СССР. Так что, думаю, нужно запретить ему въезд повсюду. Пускай себе катается по России, иногда заезжая в Армению, где его также не особо жалуют.

Как впрочем, и Марго Симоньян. Ей даже предлагали отказаться от армянской фамилии после того, как она слишком уж рьяно принялась критиковать Пашиняна и действующую власть в РА. Но, такая мелочь не беспокоит российскую пропагандистку высшей категории. «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью своей огромной и великой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой!», — запричитала главред Russia Today.

Это также была заранее заготовленная провокация. Реагировать на которую пришлось официальным представителям РФ. «У Кремля нет планов по присоединению Донбасса к России, Москва занимает по этому вопросу «ответственную позицию. Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А представитель МИД Мария Захарова отметила, что Симоньян выражает свою собственную точку зрения. Эти ответы вызывают ироничную улыбку. Ибо, Симоньян является руководителем крупной пропагандистской компании, которая тесно связана с российским государством. Впрочем, дело даже не в этом. Главная причина очередных провокационных выкрутасов Марго и ее супруга вполне очевидна — банальное, примитивное желание выслужиться, отработать огромные деньги, что им выделяют.

Приведу конкретные цифры. Тигран Кеосаян – ведущий шоу «Международная пилорама» на НТВ. Симоньян работает на этой программе художественным руководителем. Программу производит принадлежащая Кеосаяну студия «Голд вижн». Производство одного выпуска обходится ей в 379 тысяч рублей, тогда как НТВ платит за серию 3,4 миллиона рублей, узнали в ФБК. За год канал тратил на показ передачи около 120 миллионов рублей. Сотрудники ФБК обнаружили, что «Пилораму» снимают на студии RT, используя оборудование и сотрудников телеканала. Симоньян – глава этого телеканала.

Зарплата Тиграна Кеосаяна на программе составляет в среднем 74 миллиона рублей в год. Маргарита Симоньян как художественный руководитель получает 77 миллионов рублей в год. Всего же, по оценке ФБК, через несколько компаний Симоньян и ее муж заработали 720 миллионов рублей за три года. Не стоит удивляться, если за такие деньги они будут готовы и африканские джунгли своей родиной признать. Потому, что они не служат, а прислуживают. И им от того вовсе не тошно.

И тут, напоследок, хочу заметить, что депутат Госдумы Алексей Журавлев в резкой форме раскритиковал действия посольства США в Москве на фоне прошедших 23 января акций протеста в различных городах РФ. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» парламентарий заявил, что Госдеп явил миру свой «двуликий анус». И эта его цитата была горделиво выведена на экран, дабы телезрители смогли полностью и более ярко насладиться ораторским гением господина Журавлева. Не собираясь с ним полемизировать касательно действий США, все же скажу, что «двуликий анус» регулярно всем демонстрируется вовсе не Соединенными Штатами. У него есть конкретные имена — Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.