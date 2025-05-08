Сообщение о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в параде победы 9 мая в Москве активно обсуждается не только в отечественных, но и в зарубежных СМИ. В том числе и в российских. Учитывая общую направленность последних, не сложно ожидать очередную антиазербайджанскую истерию со стороны тех, кто стабильно играет роль «цепных псов» российской пропаганды.

Вряд ли ошибусь если предположу, что в числе «аргументов» в кампании очернения нашей страны, будет выбран тезис про «неуважение к памяти героев войны». Ответов на эти «аргументы» есть множество. Начиная с того, что Отечественная война в новейшей истории Азербайджана уже была. И Победа в ней была достигнута осенью 2020 года. Длилась та война 44 дня. А по ее итогам в Баку, на Азадлыг Мейданы состоялся наш Парада Победы. Президента России Владимира Путина там не было.

Также замечу, что военнослужащие Вооружённых сил АР примут участие в параде Победы на Красной площади. И это еще одно доказательство, что в нашей стране чтят память тех, кто отдал свою жизнь в войне, которая завершилась 80 лет назад победой над гитлеровской Германией и ее союзниками. Есть, при этом, еще один факт, который никак не в силах будут отрицать российские пропагандисты разного пошиба.

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 21 апреля 2025 года, участникам Второй мировой войны 1941–1945 годов, а также другим категориям лиц, предусмотренным данным распоряжением, была выплачена единовременная материальная помощь. Об этом уже сообщило Министерство труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжением министерством труда и социальной защиты населения в связи с 80-й годовщиной победы во Второй мировой войне каждому из участников этой войны предоставлена единовременная материальная помощь в размере 2500 манатов. Вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда выплачено единовременное пособие в размере 1250 манатов.

Выплатами были охвачены в общей сложности 2340 человек. Средства были перечислены на их банковские счета. Так что, в нашей стране всегда с уважением и заботой относились к ветеранам Второй мировой войны. Как сообщает издание The Moscow Times, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, так в РФ называют Вторую мировую войну, эта страна выплатит своим ветеранам по 80 тысяч рублей. Это — порядка 1600 манатов. То есть, на 900 манатов меньше, чем в Азербайджане.

Кстати, уже подсчитано, что Россия выплатит ветеранам в 10,5 раз меньше, чем Узбекистан и Казахстан. Больше, чем в России ветераны Второй мировой войны получат выплат и в Беларуси, в Молдове, Таджикистане. Не делает выплат к 9 мая Армения. Да, эта республика с 2020 года утвердила надбавку к ветеранской пенсии. Но эта надбавка составляет всего порядка 440 манатов, в пересчете на наши деньги. Кстати, еще кое-что об Армении.

В тот самый день, когда стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не поедет в Москву на тамошний парад победы, с интересным заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Армения не строит отношения с Западом за счет России, и ведет сбалансированную внешнюю политику. Более того, Пашинян пообещал углублять отношения с Москвой.

И это его заявление должны по достоинству оценить все те европейские политики разного пошиба, которые все это время пытались лепить из Пашиняна политика, готового пойти на уменьшение реальной зависимости Армении от России. Их потуги были нелепы априори. Учитывая наличие российской военной базы в Гюмри, членство Армении в ЕАЭС и ТС.

Да и из ОДКБ Армения не вышла, п предпочла предстать в облике «замороженного члена». Не удивлюсь, если далее мы увидим, как Пашинян «разморозит» членство Армении в ОДКБ. Впрочем, и без того его заявление доказывает поразительную глупость тех, кто когда-то верил в способность Армении стать чем-то большим, чем форпост России на Кавказе. И будет весьма забавно понаблюдать за тем, изменит ли к нему отношение российская пропаганда. Не удивлюсь, если из Никола Воваевича они начнут лепить «друга России».