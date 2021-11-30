Интернет уже давно влияет на нашу жизнь, и у этого влияния есть как светлая, так и темная сторона, которая особенно опасна для детей, подростков, юношей и девушек, только вступивших на жизненный путь, в силу их доверчивости и отсутствия жизненного опыта. Социальные сети и популярные мессенджеры все чаще причина того, что дети становятся более агрессивными или, напротив, подавленными, не желающими жить.

На днях 19-летняя Фидан Нифталиева бросилась с одного из зданий жилого комплекса Qələbə Residence, расположенного в Ясамальском районе Баку, из-за, как сообщил СМИ ее знакомый, распространения в одной из групп в соцсети ее интимных видео.

Исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова в беседе с # подчеркнула, что в последнее время негативное влияние соцсетей на подростков и молодежь вызывает все больше опасений.

«Наша основная цель – обратить внимание общества и соответствующих госструктур, работающих в сфере проблем детей, на эту проблему. События, которые происходят в нашей стране, а именно суициды среди подростков, изменение их поведения, характера, отношения детей к родителям в негативную сторону, это повод для того, чтобы задуматься. За последние два-три месяца мы начали анализировать эти события. В нашу организацию, в наш реабилитационный центр родители обращаются с жалобами на то, что их дети их не слушают, имеют суицидальные мысли. Были жалобы и на то, что ребенок хочет их задушить», – говорит Ашумова.

Последний случай – суицид 19-летней девушки, по ее словам, еще раз подтвердил, насколько сильно соцсети начали влиять на нашу реальную жизнь. Речь идет о соцсетях, онлайн платформах, мессенджерах. Они способствуют организации социальных отношений в интернете.

«Соцсети, безусловно, имеют и положительное влияние, ведь благодаря им люди находят своих знакомых и родственников, которые живут далеко, можно найти друзей по интересам. Они служат также источником для обсуждения социальных проблем. Но, наряду с этим, надо учесть, что дети быстрее поддаются негативному влиянию, так как их мировоззрение еще не сформировано. Они пользуются интернетом для получения той или иной информации, подготовки к уроку, но также чатятся, регистрируются на различных сайтах, где предоставляют личную информацию, делятся сокровенными мыслями и, в итоге, могут столкнуться с шантажом, онлайн-насилием, появлением психологических и психиатрических проблем», – подчеркивает эксперт.

По ее словам, в последнее время в Азербайджане в соцсетях и мессенджерах, в первую очередь в Telegram и Instagram, идет привлечение подростков в группы, которые могут влиять на них негативно. В них подростков натравливают друг на друга, происходят буллинги. В итоге ребенок получает психологическую травму, чувствует себя отчужденным и может решиться свести счеты с жизнью. В таких телеграмм-группах, как «Белый лотос», «Залепленный рай», «Меч и перо», Dircelis 22/30 зарегистрировано большое количество молодежи и там обсуждался, в частности, суицид молодой девушки, то, что она стала жертвой буллинга.

«Можно прийти к выводу, что все в таких группах знают, что человек, заходящий под тем или иным никнеймом, может с собой сделать, но никто ничего не предпринимает для того, чтобы предотвратить это. С каждым годом привлечение подростков и детей в них растет. Родители и соответствующие структуры должны контролировать, куда заходят дети в интернете. При этом контроль не должен быть явным и агрессивным, но надо знать, куда их ребенок заходит, чтобы дети делились с ними, что они делают. Я призываю МВД, Министерство связи и телекоммуникаций обратить на эти факты внимание и начать обширную работу в сфере кибербезопасности. Это сигнал SOS для всего общества. Надо привлекать экспертов к этим вопросам, которые должны расследовать такие факты и закрывать такие сети, чтобы мы могли спасти наше подрастающее поколение», – заявила Ашумова.

Она отметила, что под негативное влияние в интернете может попасть ребенок и из самой благополучной семьи. Чаще всего, в сети попадают те, кому родители не уделяют достаточно внимания, те, кого по тем или иным причинам не принимает общество, жертвы насилия. Они нуждаются в помощи и ищут ее в интернете, так как не могут получить в реальной жизни.

У любого подростка периодически возникают проблемы и важно, чтобы он находил поддержку у родных, а не в интернете, где неизвестно, кто сидит по ту сторону экрана и какие цели преследует.