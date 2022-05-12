Немецкий концерн Siemens уйдет с российского рынка из-за войны в Украине. Как сообщается в заявлении компании, она уже начала процедуру прекращения производственной и операционной деятельности.

«Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет. Мы оцениваем влияние (ситуации) на наших людей и будем продолжать поддерживать их в меру наших возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призыве к миру», — рассказал президент Siemens AG Роланд Буш.