Восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине может занять годы или даже десятилетия. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

«Китай охвачен глубоким сожалением, что ситуация на Украине дошла до той точки, где она находится сейчас <…> Международное сообщество должно продолжать создавать условия и среду для переговорного процесса между РФ и Украиной, чтобы создать пространство для политического урегулирования. Нельзя подливать масла в огонь и обострять противоречия», — отметил Си Цзиньпин, подчеркивая, что Китай и Евросоюз «должны предотвратить распространение последствий украинского кризиса, особенно на мировую экономику».

Также председатель КНР поддержал начало диалога между Евросоюзом, Россией, США и НАТО.