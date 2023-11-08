Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран во время встречи 15 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, во время своего недавнего визита в Вашингтон министр иностранных дел КНР Ван И дал понять, что Китай готов восстановить каналы связи между министерствами обороны двух стран.

Как напоминает портал, возобновление работы этих каналов, которую Китай приостановил в 2022 году в знак протеста против визита бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на Тайвань, является одним из ключевых приоритетов Белого дома.