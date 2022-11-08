Турция все больше убеждается в том, что Швеция готова выполнять ее требования для вступления в НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица в Турции.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 8 ноября прибыл в Анкару и проведет там переговоры о ратификации заявки на вступление страны в Североатлантический альянс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Шведский премьер ранее заявлял, что Стокгольм не будет сотрудничать с организациями, имеющими связи с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую в Турции признали террористической организацией. Швеция также отказалась от ограничения на экспорт военного оборудования в Турцию, действующего с 2019 года.

По словам источников Bloomberg, все эти меры должны оставаться в силе после вступления Швеции в НАТО.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь «российской угрозы». Против их присоединения к альянсу выступила только Турция. В дальнейшем Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ряд условий, при выполнение которых турецкая сторона даст свое согласие на членство в организации. Среди этих требований, в частности, была названа депортация сторонников признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Ранее в МИД Швеции заявили о прекращении поддержки курдских ополченцев в Сирии.