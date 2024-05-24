Правящая партия «Грузинская мечта» полагает, что санкции США из-за принятия закона об иноагентах не помешают процессу вступления Грузии в ЕС и навредят только самому Вашингтону.

«Напоминаем, что сегодня в отношении первых лиц двух стран-кандидатов в ЕС – Сербии и Боснии и Герцеговины – действуют санкции со стороны США, однако обе страны продолжают процесс вступления в ЕС и никаких препятствий в этом плане нет… Мы не собираемся торговать суверенитетом и безопасностью нашей страны. Никакой шантаж не сможет заставить нас сделать шаг против нашей страны. В такой ситуации санкции лишь контрпродуктивны и наносят вред самому санкционирующему лицу», — сказано в заявлении партии.

Наиболее проблемным моментом в решении США «Грузинская мечта» считает то, что санкции будут распространяться и на членов семей правительственных чиновников. Европа «категорически отказалась» от этой практики с 40-х годов прошлого века, подчеркивают в партии.

«В цивилизованном мире на протяжении десятилетий было признано, что отрицание т.н. принципа субъективного вменения, то есть распространение санкций на членов семьи, является фашистско-большевистским явлением. И вот теперь эту форму санкции использует официальный представитель Соединенных Штатов Америки, что поразительно», — сказано в заявлении.

В целом решение США «Грузинская мечта» оценивает, как «грубую попытку ограничить независимость и суверенитет Грузии». «Это событие будет вписано серыми буквами в историю мировой политики», уверены там.

«Грузинская мечта» считает, что аналогичные их инициативе законы «в гораздо более строгой форме» действуют в США, Франции и во многих других странах. При этом до сих пор «никто не смог привести никаких аргументов против» грузинской версии.

«Мы призываем всех действовать прагматично и предпринимать эффективные шаги для улучшения отношений, что в равной степени отвечает интересам как грузинского, так и американского народа», — говорится в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня объявил, что Вашингтон приступает к пересмотру американо-грузинского сотрудничества и начинает вводить визовые ограничения в отношении властей Грузии.

Санкции коснутся всех лиц, «ответственных за подрыв демократии в Грузии», а также за «подавление гражданского общества и свободы мирных собраний посредством кампании насилия или запугивания». Помимо действующих и бывших правительственных чиновников и депутатов, визовые ограничения распространятся на членов их семей. (newsgeorgia.ge)