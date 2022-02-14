Швейцарцы, находящиеся на территории Украины, должны сами решить, нужно ли им покинуть эту страну. Если решение об отъезде принято, то следует воспользоваться имеющимся в распоряжении коммерческим транспортом — с такой рекомендацией выступил в понедельник швейцарский МИД.

«Если вы хотите покинуть страну, воспользуйтесь имеющимися в распоряжении коммерческими транспортными средствами. Решение о том, покидать страну или нет, каждый принимает сам», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в разделе рекомендаций для швейцарцев, отправляющихся в международные поездки или уже находящихся в других странах. МИД пояснил, что не исключены сокращения или временные приостановки авиарейсов. В этой связи он посоветовал «навести справки на месте о возможностях местного транспорта», а также поддерживать контакт со своими близкими и с посольством в Киеве.

Швейцарское посольство в столице Украины на настоящий момент «остается открытым и продолжает оказывать обычные услуги и поддержку». Однако «на случай ухудшения ситуации» оно располагает «очень ограниченными возможностями» в плане услуг и оказания срочной помощи.