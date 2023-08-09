Это просто поразительно, насколько Россия копирует действия Армении того периода, когда 20% территорий Азербайджана находилось под оккупацией.

Итак, 10 сентября Россия планирует провести на захваченных украинских территориях так называемые «выборы», чтобы воспользоваться ими для самооправдания и узаконивания оккупации. Также «выборы» призваны создать иллюзию демократических процессов на оккупированных территориях и затянуть местных жителей в российское электоральное поле для ослабления их связи с Украиной.

Эта дата выбрана не случайно — именно в этот день в России проводят «день единого голосования», то есть выборы в органы власти различного уровня. Уже есть информация о том, что украинских граждан, которые остались жить и работать на оккупированных территориях, заставляют получать паспорта РФ, чтобы способствовать их «интеграции в российское общество». А для того, чтобы изменить демографический состав украинских регионов, российская власть поощряет своих граждан переезжать жить в оккупированные области, обещая дешевые ипотеки.

Ясное дело, что в целях противодействия проведению таких «выборов» Украина будет добиваться признания этих «выборов» никчемными на уровне Генеральной ассамблеи ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы и других международных площадок. В случае если Россия проведет так называемые «выборы» на оккупированных территориях, для Украины это ровным счетом ничего не изменит, потому что, согласно нормам международного права, никакие выборы на оккупированных территориях не легализуют российскую аннексию.

Все, как видим, один в один с той ситуацией, которую мы ранее наблюдали на тогда еще оккупированных территориях Азербайджана. Там карабахские сепаратисты также устраивали разного рода «выборы». Финансировалось это шоу влиятельной армянской диаспорой, которая скупала депутатов парламента, политологов, общественных деятелей и представителей СМИ разных стран, что называется оптом и в розницу. Не оставались в стороне от этой покупки зарубежного «экспертного сообщества», которая играла роль массовки на «выборах» среди карабахских сепаратистов, и армянские олигархи, а также политики разного уровня из РА.

Но, ясное дело, что ни одна страна мира, в том числе и те, откуда приезжали в Ханкенди через РА разного рода политические гастролеры, не признавала эти «выборы» среди карабахских сепаратистов. Все ведущие мировые организации, включая ООН, СЕ, ПАСЕ , Госдеп США заявляли по итогу об уважении территориальной целостности Азербайджана. Официальный Киев также всегда занимал именно такую позицию. Соответственно, и официальный Баку всегда, четко и твердо заявлявший о признании территориальной целостности и суверенитета Украины, не признает никакие «выборы» на захваченных украинских территориях.

В целом же, перед нами пример хаотичных действий со стороны РФ, руководство которой не может не осознавать, что время работает на Украину. Да, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в своем комментарии изданию The New York Times неоправданно оптимистично определил позицию Кремля относительно украинских территорий и возможности мирного урегулирования. Он выразил мнение, что война на украинских территориях будет продолжаться и в будущем.

Да, она будет длиться. Но каков будет ее итог ? Совершенно очевидно, что стратегическая инициатива уже на сторону Украины. Вот в Крыму снова прогремели взрывы. Их слышали в Джанкойском районе на севере полуострова. По словам местных жителей, в районе Джанкоя после взрывов были замечены в небе российские вертолеты. Кроме того, россияне снова перекрыли Крымский мост, а движение всего транспорта остановили. Также сообщается, что там прозвучала тревога.

Происходящее еще раз доказывает, что России нечем ответить на ракеты Storm Shadow, которые Британия передала Украине. А ведь эксперты уже предупреждают, что следующими на очереди после поставок Киеву ракет «воздух – земля» Himars, Storm Shadow и Scalp могут стать американские ракеты ATACMS, немецко-шведские Taurus и норвежские противокорабельные береговые ракеты NSM-CDS.

Кроме того, президент США Джо Байден позволил представителям других стран обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать обучение», – сказала представитель Министерства обороны США. Она не предоставила никакой дополнительной информации, но подчеркнула, что Дания и Нидерланды «играют ведущую роль» в подготовке украинских летчиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 начнется в августе текущего года. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Крым.Реалии также отметил, что украинской армии нужны самолеты F-16, которые дали бы возможность более прицельно поражать объекты в оккупированном Крыму.

Все это говорит о том, что процесс деоккупации украинских земель неизбежен. Ровно как было неизбежным и освобождение от армянских оккупантов территорий Азербайджана. И когда Украина вернет свое, никто не будет вспоминать о «выборах», которые сейчас Россия планирует проводить на оккупированных украинских землях. Как никто в Азербайджане не вспоминает про «выборы» среди карабахских сепаратистов.