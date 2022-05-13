Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не приемлет мир, «навязанный Украине» на условиях России, передает ТАСС.
По словам политика, настоящий мир между Россией и Украиной возможен только при условии, что обе страны придут к взаимопониманию.
Канцлер также указал, что Германия продолжит поставки на Украину вооружения, но так, чтобы это не привело к конфронтации между РФ и НАТО.
Шольц заявил, что Москва развязала войну против Украины «исключительно для расширения собственного влияния и увеличения территории».