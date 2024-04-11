Турция предложила России и Украине свой проект мирного договора, предусматривающего заморозку войны.

Как передает #, об этом сообщает газета New Europe со ссылкой на источник.

По данным издания, проект создавали на основе первых переговоров в Стамбуле, в него вошла часть формулировок от мая 2022 года. Этот договор может поддержать ряд европейских политиков, также его представят отдельным странам Глобального Юга.

Согласно предложению турецкой стороны, США и РФ должны взять обязательство о том, что ни при каких условиях не будут применять ядерное оружие, а также возобновят действие договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) без возможности одностороннего выхода из него в будущем.

В документе говорится о том, что запрещается вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства. Также предусматривается заморозка войны по существующей линии фронта.

Кроме того, предлагается провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем на всех оккупированных территориях.

Турецкая сторона также предлагает предоставить гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года, обмен пленными по формуле «всех на всех».

Помимо этого, Россия не будет препятствовать против вступления Украины в Евросоюз.