Ведется подготовка мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Москва ведет переговоры с Баку и Ереваном по вопросу Карабаха, отметил Патрушев и добавил, что в связи с этим «предпринимались последовательные усилия по урегулированию армяно-азербайджанских отношений».

«Ведется подготовка мирного договора между этими государствами», — сказал он.