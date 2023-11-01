В первую очередь Армения должна сделать для себя соответствующие выводы. Если договор не будет подписан, тогда Ереван лишится самого главного: коммуникации не откроются, блокада не снимется. Баку и братская Анкара не должны торопиться со снятием блокады, потому что Ереван еще не сделал конкретных мирных шагов, его агрессивная политика формально продолжается и по сей день.

Да, официальная Армения выступает с мирными заявлениями. В последний раз мы стали свидетелями этого во время недавнего Форума Шелкового Пути в Тбилиси. Премьер-министр Армении Н.Пашинян заявил, что он и его страна признают и поддерживают территориальную целостность Азербайджана, причем в соответствии с Алма-Атинскими принципами 1991 года.

Заметим, что это происходит не впервые – Пашинян выступает с подобными заявлениями не впервые. Но на этот раз в его заявлении были и другие политические оттенки. Армянский премьер, отказавшись от очередного мероприятия СНГ, присоединился к тбилисскому форуму. Это надо воспринимать как очередное послание не только государствам региона, но, соответственно, и Кремлю – Ереван намерен внести коррективы в свою региональную политику.

Во-вторых, Пашинян заявил, что Ереван и Баку могут в ближайшие месяцы подписать мирный договор.

Одни источники, ссылаясь на армянского премьера, пишут, что якобы Ереван и Баку уже согласовали три принципа будущего документа. Но другие политические аналитики утверждают, что якобы армянский премьер, говоря о трех принципах будущего договора, употребил словосочетание «если бы». В любом случае, пока неизвестна реакция официального Баку по этому поводу, утверждать что-то конкретно весьма трудно.

Тут возникает резонный вопрос: в чем же проблема? На Тбилисском Форуме представитель Азербайджана заявил, что Баку, в принципе, согласен подписать мирный договор, но он ждет встречного решения и шага Армении. Однако, последняя не торопится переходить от слов к делу. Поэтому еще раз спрашивается: в чем же проблема?

Сперва заметим, что заявления Пашиняна не какая-то пустая риторика. Напомним, что в свое время первый президент Армении был вынужден уйти в отставку из-за одной статьи, в которой он призвал заключить мир с Азербайджаном. Не стоит забывать и такое обстоятельство, что несколько лет тому назад был подвергся кровавому террору новоизбранный парламент этой страны. Пашинян же продолжает выступать с мирными инициативами и критическими заявлениями в адрес России. В конце прошлой недели он вновь заставил Кремль взглянуть на военный договор с Арменией – армянский премьер заметил, что российским войскам нет необходимости оставаться на территории его страны до 2044-го года!

Еще раз заметим, что все это не какие-то рядовые политические события и пустая политическая риторика. Надо отметить, что в свое время даже национально-освободительное движение Армении не имело антироссийскую направленность. Сейчас происходит противоположное. Но тут есть один важный момент. В свое время зарубежные аналитики утверждали, что армяно-азербайджанский конфликт не решается по одной причине: эти страны находятся в разных геополитических плоскостях.

В настоящее время геополитическая конфигурация меняется. Армения дрейфует в направлении Запада. Но Баку придерживается пророссийских позиций. Не случайно, что Москва иногда старается наказывать Ереван с помощью Баку, чего мы не должны допускать, потому что дрейф Армении в направлении Запада в наших интересах, т.к. чем холоднее будут отношения России и Армении, тем лучше будет для нас.

В регионе происходят сложные геополитические процессы. Понятно, что Москва не собирается так просто уходить из Армении. На днях Кремль заявил, что намерен открыть свое консульство в Кафане, на что Ереван отреагировал позитивно. Тут никакого противоречия нет – Ереван намерен выйти в первую очередь из-под военно-политического влияния России.

Мы не должны мешать Пашиняну строить отношения с Западом. Потому что из тактических соображений мы пока можем считать Москву своим стратегическим союзником. Но не должны забывать одно: в регионе нашим настоящим тактическим и стратегическим союзником является только братская Турция…