Этот день в истории. Из решения Политбюро ЦК ВКП(б) 3 июня 1941 года. «Разрешить Наркомвнешторгу из особых запасов произвести поставку в Германию во исполнение договора: меди 6000 тонн, никеля 1500 тонн, олова 500 тонн.молибдена. Разрешить УГР выдать Наркомвнешторгу 300 тонн молибден-концентрата с содержанием металла 51 % в обмен на ферромолибден по коэффициенту содержания металла».

Перед нами всего лишь одно из доказательств союзнических отношений между гитлеровской Германией и сталинским СССР. Оно логически вытекает из позорного и кровавого Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Он также известен, как пакт Молотова — Риббентропа, который представлял собой межправительственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза.

Этот пакт включал в себя секретный дополнительный протокол о разграничении между сторонами сфер интересов в Восточной Европе. Проще говоря, это был документ, указывающий готовность гитлеровской Германии и сталинского СССР участвовать в совместном разделе Европы. Чем все это закончилось — общеизвестно. Началась Вторая мировая война.

Началась она 1 сентября 1939 года с того, что Германия вторглась в Польшу. Через две с небольшим недели, 17 сентября 1939 года, на территорию Польши вторглись советские войска. Территориальный раздел Польши между СССР и Германией был завершен подписанием договора о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и дополнительного протокола к нему от 4 октября того же года.

В итоге, в 1940 году СССР оккупировал страны Прибалтики, Бессарабию и Северную Буковину, а также часть финской территории. Такова реальная история. Которую, замечу, сейчас вовсю отрицают в России. Напомню, что еще в 2019 году российский МИД заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что подписание договора о ненападении с Германией было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны.

«Попытки представить подписанный 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и СССР как один из многих похожих договоров, заключенных в то время с целью поддержания мира, некорректны, — заявила тогда Русской службе Би-би-си представитель МИДа Эстонии Бритта Тарвис. «Это явное и оскорбительное искажение истории. Пакт, о котором идет речь, включал в себя секретный протокол, по которому нацистская Германия и Советский Союз поделили Европу на сферы влияния, что напрямую привело к оккупации и аннексии стран Балтии, оказав, таким образом, прямое влияние на судьбу многих стран и народов», — казала тогда эстонский дипломат.

Это была правильная и не единственная оценка позиции российского МИД. «Долгое время существование секретного протокола стыдливо замалчивалось… Съездом народных депутатов СССР протокол был осужден… Очевидно, что позиция поменялась», — написал тогда в Твиттере посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

«Выясняется, что Советскому Союзу НЕОБХОДИМО было оккупировать страны Балтии и половину Польши, а население этих ТЕРРИТОРИЙ было защищено от нацистского террора советским террором, — писал тогда постоянный представитель Латвии при ООН Янис Мажейкс. — А прибалты, оказывается, переписывают собственную историю, если верить МИДу».

«На самом деле советский террор начался сразу после вторжения Красной армии в Польшу в 1939 году и в странах Балтии в 1940 году, — вторил ему министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. — Сотни тысяч были убиты и депортированы Сталиным и его приспешниками. Это стало прямым последствием пакта Молотова-Риббентропа. Нацистский террор начался в 1941 году».

Все это была правда. Все это были сигналы о том, что история может повториться. И она повторилась! Современная Россия пошла по пути сталинского СССР, начав полномасштабную войну против Украины. И снова, как и почти 80 лет назад, своим согражданам страна-оккупант представляет совершенно искаженную реальность. В ней Россиия «спасает» Украину и украинцев через оккупацию ее территорий, уничтожение городов, массовое убийство мирного населения, через насилие детей, через кровь, слезы, трагедии.

Доходит до поразительного повторения кровавого сценария. В частности примечательно и то, что среди тех, кто сделал себе карьеру на призывах к новой войне с Украиной и всем миром есть такой персонаж, как Вячеслав Никонов. Это внук того самого комиссара иностранных дел СССР Молотова, который в 1939 году подписал позорный пакт о ненападении с Риббентропом.

Глядя на это понимаешь, что неудивительно, на первый взгляд вопиющее заявление постпреда России при ООН Василия Небензи, который в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил, что снабжение Западом Киева оружием является военным преступлением. Перед нами всего лишь очередной российский циник и лжец.

Он пытается оправдать чудовищные преступления своей страны озвучиванием обвинений в адрес тех, кто пытается помочь Украине защититься от российской агрессии. Это его работа, за это он получает зарплату. Но история запомнит все. И каждому будет дана справедливая оценка. И современной России никуда уже не деться от ответственности за все, что она совершила в Украине.

Суд истории будет распространяться на всех россиян — на тех кто отдавал преступные приказы, кто убивал, насиловал, мародерствовал в Украине. На тех пропагандистов, которые выступали в роли хорошо оплачиваемых «адвокатов кошмара». На тех граждан России, что поддерживают чудовищную карательную акцию и оккупационные действия своего государства. На тех, кто молчал и не сумел предотвратить все эти чудовищные преступления.