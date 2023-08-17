Министерство обороны России на форуме «Армия-2023» в Кубинке подписало контракт на поставку в войска новых колесных гаубиц 2С43 «Мальва» — разработки «Ростеха», которая была задумана как аналог американских HIMARS.

Гаубицы, которые готовили около года, чтобы ответить поставленным Киеву западным системам, стали частью обширного пакета вооружений, приобретение которого анонсировало Минобороны.

В общей сложности подписаны контракты на 400 млрд рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. По его словам, в войска поступят более 2500 новых образцов оружия, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

«Мальва» по сути является копией самоходных гаубиц, разработанных в СССР 1970-х, во времена правления генсека Леонида Брежнева.

Для «Мальвы» с дальностью выстрела 24–28 км взяли 152-мм гаубицу 2А64 с советской гусеничной САУ «Мста» и перевели на колесную БАЗ-6610 (колеса 8×8).

По дальности «Мальва» минимум на треть проигрывает не только западным образцам, но даже сербским. Аналогичная американская M109 «Паладин» стреляет на 30–45 км, шведская Archer — на 30–40 км, французская 155-мм САУ CAESAR забрасывает снаряд на 40 км, словацкая САУ Zuzana 2 — на 41 км, немецкие самоходки PzH 2000 — на 36–47 км. Даже сербская САУ «Нора Б-52» имеет дальность под 40 км. Дальность удара HIMARS в разных вариациях от 45 до 300 км. (moscowtimes.ru)