Министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал стремление к гегемонии отдельных стран и призвал мировое сообщество выступить против вмешательства во внутренние дела государств под видом защиты прав человека, сообщает ТАСС.

«Мы должны твердо настаивать на честности и справедливости, выступать против вмешательства [отдельных стран] во внутренние дела других государств и сдерживания их развития под прикрытием прав человека, против гегемонистской политики силы и двойных стандартов», — заявил глава МИД Китая, обращаясь к участникам 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Ван И также подчеркнул верховенство народа в вопросах прав человека, призвал «уважать разнообразие мировых цивилизаций и независимый выбор всех стран» и предупредил о недопустимости навязывания ценностей и моделей развития, а также объединения в союзы с целью борьбы с несогласными.