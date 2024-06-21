Руководитель следственного суда №1 Барселоны Хоакин Агирре в пятницу, 21 июня, приступил к расследованию дела, связанного с предполагаемым вмешательством России в события вокруг Каталонии, где в 2017 году была предпринята попытка провозглашения независимости от Испании. Основанием к открытию дела послужили многочисленные факты, собранные в последние годы спецслужбами Испании. Агирре считает, что Москва оказывала поддержку сепаратистам.

Подозреваемыми по делу проходят 11 каталонских политиков и чиновников, в том числе бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшие соратники. В 56-страничном постановлении о начале следствия, с которым ознакомился корреспондент DW, отмечается, что сторонники независимости Каталонии «рассчитывали получить от России помощь для осуществления их планов». Их подозревают в государственной измене и нецелевом использовании регионального бюджета.

Действия России в Каталонии, по мнению Хоакина Агирре, объясняются ее «желанием дестабилизировать политически и экономически страны Европейского Союза». Он напоминает, что аналогичные попытки Москва совершала и по отношению к другим государствам, особенно в ходе проходящих в них выборов. Но в Каталонии, как считает следователь, намерения России представляли особую опасность, поскольку их поддерживало руководство региона. (DW)