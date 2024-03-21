Федеральная прокуратура Германии проводит расследование по резонансному делу о прослушке разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о поставке Украине крылатых ракет TAURUS, подтвердил в среду, 20 марта, представитель ведомства. По его словам, в деле имеются признаки агентурной деятельности, расследуется дело в отношении неустановленных лиц. Чиновник не уточнил, кто, по мнению Федеральной прокуратуры, может стоять за прослушкой.

Россия обнародовала запись разговора 5 марта. На записи слышно, как четверо высокопоставленных офицеров бундесвера, включая инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, обсуждают возможные варианты применения TAURUS в случае поставок этих дальнобойных ракет Украине. В числе прочего упоминался и вариант разрушения построенного Россией Крымского моста.

Скандал о прослушке разговора немецких офицеров вызвал большой резонанс в правительстве ФРГ. Министерство обороны Германии по результатам предварительного расследования возложило ответственность за утечку разговора на одного из генералов бундесвера, который подключился к беседе из отеля в Сингапуре по незащищенному каналу связи.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус через несколько дней после обнародования скандальной записи назвал случившееся «случайным попаданием» в рамках масштабной операции по прослушке во время авиавыставки в Сингапуре, которое было вызвано «личной ошибкой в применении средств связи». «Для российских спецслужб такое мероприятие в подобном окружении — это, безусловно, находка», — отметил министр. (DW)