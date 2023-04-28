Радикальные экстремистские группировки, закрепившиеся на территории Афганистана, активизировали действия в соседних республиках, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.

«Обстановка в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР) имеет предпосылки к дальнейшему обострению. При этом главная угроза исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных радикальных экстремистских группировок, которые активизировали действия в соседних республиках по продвижению своих идей», — сказал Шойгу.

По его оценке, «возрастает вероятность проникновения бандгрупп различных международных террористических организаций, таких как ИГИЛ, «Аль-Каида», «Исламское движение Узбекистана» и «Исламское движение Восточного Туркестана»».

«Это требует от нас четкой координации и наращивания усилий по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, выработки мер по стабилизации ситуации в регионе», — сказал Шойгу, отметив важность сохранения темы Афганистана в повестке ШОС. «Без комплексного международного и регионального содействия этой стране будет сложно в одиночку справиться с вызовами», — констатировал он. (ТАСС)