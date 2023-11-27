Государственная Служба специальной связи и информационной безопасности выявила новые фишинговые атаки армянских хакерских групп против граждан Азербайджана.

Как передает #, хакеры обманывают граждан, создавая веб-сайты, занимающиеся якобы продажей билетов в различные театры. Таким образом они получают доступ к информации о банковских картах, присваивают денежные средства.