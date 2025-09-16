Минфин США ввел санкции против двух иранских финансовых посредников, а также более дюжины физических и юридических лиц, базирующихся в Гонконге и ОАЭ. Эти структуры обвиняются в координации денежных переводов, в том числе поступлений от продажи иранской нефти, в интересах спецподразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Sepah-e-Qods и Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана (MODAFL).

Отмечается, иранские «теневые банковские сети» используют зарубежные подставные компании и криптовалюту для обхода международных санкций и отмывания денег. Полученные средства направляются на поддержку иранских сателлитов на Ближнем Востоке, а также на разработку современных видов вооружений, включая баллистические ракеты и дроны.