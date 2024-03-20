Власти США внесли в санкционные списки компании, базирующиеся в Иране и некоторых других странах за оказание поддержки ракетной, ядерной и оборонной программе Тегерана, сообщили в среду в американском Минфине.

Согласно ведомству, санкции нацелены на «три сети закупок», через которые Иран, в частности, закупал углеродное волокно для своих ракет.

Ограничительные меры затронули компании из Ирана, Турции, Омана и Германии, а также ряд физических лиц. В частности, под санкциями оказались немецкая Mazixon GmbH and Co KG и турецкая Gokler Dis Ticaret Limited Sirketi.

«США будут продолжать использовать свои средства для препятствования работы этих закупочных сетей и привлечения к ответственности тех стран, которые могут помогать распространять Ирану беспилотники и ракеты», — сказал замминистра финансов США Брайан Нельсон.