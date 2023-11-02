США ввели экспортные ограничения в отношении 30 физических и до 200 юридических лиц России, а также одной структуры Узбекистана.

Информацию об этом распространило Министерство торговли США.

Эти структуры оказывают помощь российскому военно-промышленному комплексу, а также закупке беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что данные структуры причастны к «действиям, противоречащим интересам национальной безопасности и внешней политике США».

Под санкции также попал Захаров, участвовавший в создании БПЛА «Ланцет», и члены его семьи.