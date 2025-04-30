Администрация США ввела санкции против семи организаций, базирующихся в Иране, ОАЭ и Турции, якобы причастных к торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

«Государственный департамент вводит санкции в отношении семи организаций, вовлеченных в торговлю иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией», — говорится в документе. Отмечается, что под санкции также подпали два судна.

«Президент [США Дональд Трамп] намерен свести к нулю незаконный экспорт нефти и нефтехимической продукции Ирана, включая экспорт в Китай, в рамках своей кампании максимального давления», — подчеркивается в документе.

Как следует из заявления, под рестрикции попали пять компаний, базирующихся в ОАЭ: Solvent Organics, Alseerah Trading, Harold Trading, Shivnani Organics и Vroom Marine Venture. Кроме того, в санкционные списки были внесены компания из Ирана Keynah Sanjesh Azma и организация из Турции Kimpas.