Ереван ответил на очередные предложения Баку по мирному соглашению.
Как передает АПА, об этом сообщил МИД Армении.
Было отмечено, что после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна 18 ноября об усилении дипломатических усилий для достижения мирного соглашения с Азербайджаном, армянская сторона представила азербайджанской стороне шестой пакет предложений по мирному договору.
«Армения привержена обязательству доработать и подписать документ о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов», — заявили в МИД Армении.