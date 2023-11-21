Ереван ответил на очередные предложения Баку по мирному соглашению.

Как передает АПА, об этом сообщил МИД Армении.

Было отмечено, что после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна 18 ноября об усилении дипломатических усилий для достижения мирного соглашения с Азербайджаном, армянская сторона представила азербайджанской стороне шестой пакет предложений по мирному договору.

«Армения привержена обязательству доработать и подписать документ о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов», — заявили в МИД Армении.