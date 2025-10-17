Россия и Украина пока не готовы заключить соглашение, несмотря на приложенные американской администрацией усилия по установлению мира, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Прямо сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы ее продолжим, россияне и украинцы просто не достигли точки, когда они могут заключить соглашение», — сказал Вэнс в интервью Newsmax в пятницу.

По его мнению, для заключения соглашения «потребуется гораздо больше работы», поскольку «стороны были очень далеки друг от друга».

Тем не менее Вэнс выразил уверенность, что мирное соглашение будет достигнуто, и подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит вести переговоры с каждой из сторон украинского конфликта.

По словам американского вице-президента, трудности в достижении мира между Россией и Украиной «проистекают из фундаментального несоответствия ожиданий».

«Я действительно думаю, что мы придем к соглашению, но нам осталось продвинуться еще немного», — подчеркнул Вэнс.