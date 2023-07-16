У нас была косвенная связь с Ираном по поводу освобождения заключенных, но, к сожалению, мы не смогли достичь соглашения.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы упорно трудились, чтобы освободить четырех граждан США, несправедливо заключенных в Иране. У нас была косвенная связь с Ираном, чтобы прийти к соглашению по их освобождению. К сожалению, нам до сих пор не удалось достичь взаимопонимания. Мы продолжаем работать над этим. Я надеюсь, что мы это сделаем», — отметил он.

Чиновник Белого дома подчеркнул, что они не близки ни к какому соглашению по иранской ядерной программе: «С иранской ядерной программой мы не близки ни к какому соглашению».

Джейк Салливан также ответил на вопрос о том, вернется ли специальный представитель США по Ирану Роберт Маллин в администрацию Байдена: «Я не могу говорить о текущих условиях. Он тот, кого многие из нас глубоко уважают, в том числе и я».