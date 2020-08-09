Шеф Пентагона заявил, что передислокация американских войск в Европе служит сдерживанию России

Вывод части американских войск из Германии и их передислокация в конченом итоге преследуют цель усилить сдерживание России, завил министр обороны США Марк Эспер.
«Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией», — сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News.
Таким образом, по его словам, передислокация направлена на «усиление сдерживания России и укрепление НАТО».
Эспер сообщил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тыс. своего воинского персонала, значительная часть его будет возвращена на родину, часть перемещена в Италию и Бельгию.
Министр отметил, что большинство союзников по НАТО поддержали это решение, ранее принятое президентом США Дональдом Трампом. (interfax.ru)