Известный шеф-повар Метин Кадик, возглавлявший кухни ресторанов в Турции, Дубае и Бангкоке, в настоящее время живет и работает в Азербайджане. Он отвечает за кухню нового бакинского рестоана Vida Cafe и пропагандирует правильное, здоровое питание, основанное исключительно на продуктах, способных принести пользу нашему организму.

Метин Кадик является личным поваром вице-президента Фонда Гейдара Алиева, художника и поэта Лейлы Алиевой. Вместе они выпустили книгу «Сладко, но без сахара», изданную на четырех языках: азербайджанском, русском, английском и турецком, и вобравшую в себя уникальные, и в то же время доступные рецепты здорового питания.

Представляем читателям интервью Метина Кадика газете #:

— Расскажите об идее, концепции и философии Vida Cafe…

— Мы в Vida Cafe уверены, что еда питает не только тело, но и душу. Наше меню является продолжением этой философии, а наши блюда придутся и по вкусу, и по сердцу.

В Vida Cafe мы относимся к приготовлению блюд как к искусству, и все наши повара придерживаются этого правила.

Каждое блюдо мы готовим с любовью и заботой, сочетая лучшие ингредиенты и магию кулинарии, чтобы создать произведение искусства на вашей тарелке. От тонкого баланса вкусов до ярких цветов и текстур: каждое блюдо — это праздник чувств! Мы в Vida Cafe уверены, что вкусно приготовленное блюдо — одно из проявлений любви.

— Как родилась идея написать кулинарную книгу с Лейлой Алиевой?

— Мы часто обсуждаем с Лейлой ханум принципы здорового, натурального и сбалансированного питания. Мы придумывали рецепты, основанные на идее правильного и вкусного питания с использованием натуральных ингредиентов и отказа, насколько это возможно, от сахара и других неполезных добавок. А уже потом пришла идея собрать все эти рецепты в одну книгу. В то же самое время, создавая рецепты, мы думали о том, чтобы ингредиенты для этих блюд можно было легко найти, и чтобы каждый мог приготовить их у себя дома.

— Каковы ваши принципы правильного питания?

— В основном я люблю сезонные продукты. Мне нравится готовить еду из свежих продуктов. Стараюсь избегать консервированных продуктов, насколько это возможно. Я считаю, что таким образом можно сбалансировать свое питание и сделать его более правильным, а значит и полезным для здоровья.

— Любимые блюда азербайджанской кухни?

— Люблю дюшбару, соленья и различные виды плова. Мне очень приятно наблюдать, как привычные и знакомые мне по Турции блюда готовят здесь по-другому.

— А турецкой?

— Здоровые, легкие овощные блюда, приготовленные на оливковом масле, закуски и морепродукты из Эгейского региона — одни из моих любимых блюд.

— А Лейла ханум какие блюда предпочитает?

— Лейла ханум уделяет большое внимание здоровому и сбалансированному питанию. Она предпочитатет в основном овощи, и по возможности избегает сахара и полуфабрикатов.

— Какими фирменными блюдами вы намерены радовать посетителей?

— У нас уникальное меню из натуральных, вкусных, веганских и вегетарианских блюд и напитков мирового класса, которые способствуют сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. Это делает Vida Cafe особенным местом. При выборе концепции нашего кафе мы также учитывали философию арт-центра 9Senses и пожелания наших гостей. Уверен, бакинцы и гости города по достоинству оценят это место.

— Как давно вы живете в Баку и где работали до приезда в Азербайджан?

— Я живу в Баку уже два года, являюсь личным поваром Лейлы ханум и шефом Vida Cafe. До приезда в Баку я жил и работал в Бодруме, Стамбуле, Дубае и Бангкоке. Я работал поваром во многих престижных отелях и ресторанах этих городов. Таким образом, у меня была возможность познакомиться и приобщиться к кулинарной культуре разных народов.