Шанс на новую жизнь: началась реабилитация и реинтеграция несовершеннолетних, отбывающих наказание

Дети, совершившие преступления, остаются детьми, и они очень нуждаются в помощи взрослых и государства. Им непонятно, как жить дальше после отбытия наказания, оставив позади груз прошлого. Для того, чтобы помочь таким детям, проводятся программы по их реабилитации и реинтеграции.

Начиная с 2007 года НПО «Надежное Будущее» тесно сотрудничает с Министерством Юстиции в рамках программы Ювенальной Юстиции. Об этом # рассказала исполнительный директор организации Кямаля Ашумова.

«Мы уже много лет работаем с детьми, совершившими преступления, а также с детьми, ставшими жертвами преступлений. Долгое время «Надежное будущее» сотрудничает с пенитенциарной службой, в чьем ведомстве находятся исправительные учреждения для несовершеннолетних. Все это время мы также работали с системой пробации в сфере усовершенствования работы пробаторов, судебных приставов с детьми. Были подготовлены специальные процедуры с учетом социально-психологического подхода к несовершеннолетним нарушителям закона»,– рассказала она.

С марта 2021 года началось тесное сотрудничество организации с Минюстом именно в сфере реабилитации и реинтеграции в общество детей, совершивших преступления и находящихся в исправительных учреждениях. В основном, это мальчики от 14 до 18 лет, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Сроки заключения зависят от статьи, по которой они осуждены. В случае длительного срока заключения по достижении совершеннолетия их переводят в исправительное учреждение для взрослых. Важно, чтобы процесс реабилитации начинался как можно раньше.

Основная цель – повысить их самооценку, улучшить их эмоциональное состояние, повысить уровень их психологического и физического здоровья. Сюда входит и организация свободного досуга, совместных мероприятий с разными учреждениями, встречи с известными людьми, чтобы дети не чувствовали себя дискриминированными, отвергнутыми обществом. Важно дать им возможность, чтобы выйдя на свободу, они жили нормальной жизнью, чтобы их не осуждали по выходу на свободу за то, что они сделали.

«Мы тесно сотрудничаем с Департаментом по Правам Человека Минюста, ведь здесь идет речь о защите прав детей — заключенных. Им необходимо помочь пережить этот сложный период их жизни. С начала марта нашими психологами и соцработниками проводится психологическая работа с такими детьми. Параллельно такая работа ведется и в женском исправительном учреждении.Эти работы проводятся не в рамках какого-то проекта, а более обширно. Это личная инициатива НПО и Министерства Юстиции, которое хочет внести положительный вклад в жизнь детей и женщин, отбывающих наказание в рамках защиты Прав Человека и Ребенка»,– рассказывает Ашумова.

В рамках проводимой работы осуществляется индивидуальное оценивание психологического состояния каждого ребенка, отбывающего наказание. Планируется вместе с детьми создать совместный план деятельности.

«Уже видны положительные результаты работы. Так, были случаи, когда родители не хотели посещать детей в исправительном учреждении, общаться с ними, и наши сотрудники помогали им найти общий язык, организовывали встречи. В ближайших планах,– поделилась Ашумова,– создание условий для получения такими детьми навыков в тех или иных профессиях, договорившись с Минобразования или отдельными структурами.

Тогда, выйдя на свободу, они смогут быстрее найти себя».