Северная Македония поддержала гарантии безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
«Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины», — говорится в сообщении.
По словам президента, в целом уже присоединились 15 стран.
«Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами», — добавил Зеленский.