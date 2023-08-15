Северная Македония поддержала гарантии безопасности для Украины. Она стала пятнадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины», — говорится в сообщении.