Сердце, как песня: отметить день рождения Муслима Магомаева смогут все желающие

Великому азербайджанскому исполнителю, человеку, покорившему сердца людей во всем мире — Муслиму Магомаеву 17 августа исполнилось бы 78 лет.

Поклонники узнают уникальный голос Муслима Магомаева, звонкий и чистый баритон, с первых звуков. Звезда оперы и эстрады, композитор, Народный артист СССР и Азербайджана радовал своим творчеством в 60-е, 70-е и 80-е годы. На его концерты собирались многотысячные стадионы, а пластинки выходили миллионными тиражами. В репертуаре Муслима Магомаева было 600 произведений, среди которых арии, романсы, эстрадные хиты.

Вдова артиста – оперная звезда Тамара Синявская, с которой певец прожил 35 счастливых лет, сегодня руководит Фондом Муслима Магомаева и занимается международным конкурсом вокалистов, носящим имя выдающегося исполнителя.

Неоценимый вклад в сохранение творческого наследия Муслима Магомаева вносит известный азербайджанский бизнесмен и большой друг семьи Магомаевых — Араз Агаларов, а также его сын, народный артист Азербадйжана EMIN.

Ежегодно в Москве в день рождения певца поклонники собираются у его памятника, в самом центре российской столицы, чтобы почтить память кумира всех времен и народов.

В Баку церемония проходит в Алее почетного захоронения, где артист нашел свое последнее пристанище. Поклонники артиста, друзья, известные деятели культуры приносят цветы, делятся своими воспоминаниями о Муслиме. В этот памятный день в Баку приезжает Тамара Синявская, нередким гостем бывает EMIN.

Директор Азербайджанского культурного центра при международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Егяна Сальман 18 августа организует онлайн встречу «Сердце, как песня», приуроченную ко дню рождения Муслима Магомаева

Как сообщила Е.Сальман в интервью #, присоединиться к встрече смогут все желающие. Для этого надо перейти по следующей ссылке в ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/86453967411

Мероприятие начнется в 20.00 по бакинскому времени. В прямом эфире участники и гости посмотрят и обсудят уникальные записи Муслима Магомаева, фрагменты его самых знаменательных выступлений, интервью, в том числе из личного архива певца.

Известно также, что 21 сентября симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» после длительного перерыва, связанного с пандемией, проведет концерт-посвящение Муслиму Магомаеву «Нет песни без тебя» в Московском международном Доме музыки.

В исполнении певца Николая Рябухи и Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» прозвучат хиты «Синяя вечность», «Королева красоты», «Лучший город земли», «Свадьба», «Чертово колесо», «Мелодия», «Благодарю тебя», «Дорогой длинной» и другие самые известные любимые всеми хиты Муслима Магомаева.