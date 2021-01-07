Сенаторы потребовали привлечь Трампа к ответственности из-за протестов

Сенатор-республиканец Митт Ромни также назвал ситуацию в столице США «восстанием, которое подстрекал президент». «То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов», — заявил он. Сенатор назвал Трампа «человеком с уязвленной гордостью», который «намеренно дезинформировал своих сторонников два месяца, а затем поощрил их на действия сегодня утром».