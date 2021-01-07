Сенаторы потребовали привлечь Трампа к ответственности из-за протестов

Сенаторы-демократы, а также помощник спикера палаты представителей США потребовали привлечь действующего президента Дональда Трампа после захвата его сторонниками здания конгресса.
Ранее член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Трампу в связи с протестами в Вашингтоне.
«Эта жестокая толпа и президент, который подогрел их ярость, должны быть приведены к ответственности. Им нельзя позволять ни на минуту более затягивать наши демократические процессы», — написала в Twitter сенатор Патти Мюррей.
Ее коллега Элизабет Уоррен назвала случившееся попыткой переворота и также возложила ответственность за это на Трампа. Подобным образом высказался и сенатор Эд Марки.
«Дональд Трамп несет ответственность за сегодняшний переворот на Капитолии и атаку на наши власть и демократию. Он прямая угроза нашей стране. Его надо подвергнуть импичменту, снять с должности и запретить когда-либо занимать должности снова», — написал он в Twitter.
Сенатор-республиканец Митт Ромни также назвал ситуацию в столице США «восстанием, которое подстрекал президент». «То, что произошло сегодня здесь, было восстанием, которое подстрекал президент Соединенных Штатов», — заявил он. Сенатор назвал Трампа «человеком с уязвленной гордостью», который «намеренно дезинформировал своих сторонников два месяца, а затем поощрил их на действия сегодня утром».
Помощник спикера палаты представителей Кэтрин Кларк сравнила президента с предателем страны и конституции, также призвав отстранить его от должности.