С резкой критикой решения президента США Дональда Трампа о возобновлении испытания ядерного оружия выступила член сенатских комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джинн Шейхин.

«Это очень опасный и безрассудный шаг со стороны президента», — говорится в распространенном заявлении сенатора.

Шейхин подчеркнула, что «пагубные последствия ядерных испытаний для американцев и нашей окружающей среды — это часть истории, которая должна остаться в прошлом».

По словам законодателя, ни Россия, ни Китай не испытывали ядерное оружие с 1992 года, поэтому возобновление испытаний в США «положило бы конец более чем 30-летнему мораторию (…), и мы сделали бы это в одностороннем порядке».

К Шейхин присоединилась сенатор Джеки Розен, которая на слушаниях в Сенате сказала, что Трамп предпринял решение «несмотря на отсутствие доказательств, подтверждающих необходимость этого».

Она предупредила, что в случае возобновления испытаний «уровень радиационного облучения и разрушений будет ощущаться по всей стране и по всему миру» и будет «разрушительным и катастрофическим».

Сенатор Марк Келли заявил журналистам, что США не нуждаются в испытаниях.

«Само по себе испытание боеголовки — это то, что нам не нужно делать, и (…) если мы проведем испытание ядерной боеголовки, затем это начнут делать китайцы. Таким образом, мы поможет китайцам, а нам это не поможет», — сказал он.