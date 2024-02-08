Бывший партнер Алишера Усманова бизнесмен Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства России после начала войны в Украине. Согласно документам, которые он предоставил Forbes, Анисимов сделал это еще в сентябре 2022 года. Однако до сих пор об этом не было известно.

На текущий момент у бизнесмена, проживающего в Швейцарии, остается гражданство Доминики и Хорватии. Первое он приобрел еще в середине 1990-х всего за $60 тыс. Хорватский паспорт Анисимов получил в октябре 2003 года. Для этого ему пришлось вложить в недвижимость страны в общей сложности $11 млн. Деньги пошли, в том числи, на строительство спортивной базы в Хорватии на острове Корчула. Вплоть до начала войны в Украине на этой базе тренировались российские художественные гимнастки.

Анисимов утверждает, что в России больше никакими активами не владеет — свою бывшую компанию Coalco, а с ней и «Большое Домодедово» он передал менеджерам. Однако бизнесмен продолжает посещать страну. Делает он это по бизнес-визе, которую оформляет по приглашению от компании «Большое Домодедово».

Согласно оценке Forbes, Анисимов владеет состоянием в $1,6 млрд. В основном это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов. Кроме того, у миллиардера есть бизнес в Казахстане и Африке. В 2022 году он занялся недвижимостью в ОАЭ.

До этого от российского гражданства отказался ряд крупных бизнесменов. Среди них: основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд), основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд), основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд), основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд), основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров ($2,2 млрд) и основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд, оценка сделана после продажи Тинькофф-банка). (moscowtimes.ru)