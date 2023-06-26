Совет ЕС по иностранным делам сегодня утвердит расширение европейской военной помощи Украине.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД сообщества.

«Сегодня совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине — дополнительные 3,5 млрд евро», — сказал он.

Боррель также выступил с утверждением, что «сейчас как никогда важно расширять» эту помощь, потому что, по его мнению, «то, что произошло в эти выходные [в России], разрушает российскую власть и влияет на ее политическую систему».