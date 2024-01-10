Международные спортивные организации могут наложить санкции на Ассоциацию футбола Аргентины в случае внесения изменений в законодательство страны, согласно которым футбольные клубы могут быть признаны акционерными обществами.

Как сообщает # со ссылкой на зарубежные СМИ, Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) выступила против подобного изменения законодательства.

Ранее это предложение внес президент Аргентины Хавьер Милей. В статутах Международного олимпийского комитета и Международной федерации футбола предусмотрены суровые наказания за вмешательство государства в деятельность спортивных институций. Издание отмечает, что в таком случае под угрозой будет участие футбольной сборной Аргентины в Кубке Америки и Олимпийских играх в Париже.

«Действия исполнительной власти угрожают институциональности гражданских спортивных ассоциаций в целом, и поэтому весьма вероятно, что CONMEBOL (Южноамериканская конфедерация футбола) может лишить права участвовать в международных соревнованиях футбольную сборную Аргентины, а Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет — отстранить аргентинских спортсменов от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх», — говорится в заявлении CAD.

20 декабря президент Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа с реформами, направленными на дерегуляцию экономики. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ могут отменить, если обе палаты парламента признают его недействительным.