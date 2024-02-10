Федерация футбола Ирана обратилась на своем официальном сайте к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отстранить Израиль от международных турниров.

«Незамедлительные действия ФИФА, ассоциаций и федераций станут символом реализации норм устава всемирного футбольного сообщества в области социальной ответственности», — говорится в заяилении.

8 февраля футбольные ассоциации 12 стран Ближнего Востока, в том числе Палестины, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной. Лидером инициативы стал президент Федерации футбола Западной Азии Али бин аль-Хуссейн.

Соответствующее письмо с призывом было разослано всем членам ФИФА. Израильская футбольная ассоциация призвала власти отклонить предложение об их отстранении, пожелав удачи Иордании в финале Кубка Азии.