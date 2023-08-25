В Египетской футбольной ассоциации заявили, что их национальная сборная не сыграет против сборной России в 2023 году. Об этом сообщает Sport24.

По словам члена технического отдела египетской федерации Эхаба Эль Коми, график матчей на 2023 год уже утвержден и не может быть подвержен каким-либо изменениям.

«Мы приветствуем идею проведения товарищеского матча со сборной России, но не в этом году. У нас нет конкретного предложения от РФС, но если оно поступит, нам будут важны детали сделки.

Главное — место проведения товарищеского матча — в России или Египте. Для нас не проблема подготовиться, в будущем мы готовы к этому», — заявил функционер.

Последний матч сборные России и Египта провели между собой на ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Та игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.