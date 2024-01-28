Индия сократила военно-техническое сотрудничество с Россией в пользу США, сообщают источники Reuters в правительстве республики. Нью-Дели намерен дистанцироваться от своего некогда крупнейшего поставщика и отказаться от масштабных оружейных сделок.

По словам источников, разворот на Запад произошел, поскольку способность России выполнять свои обязательства по имеющимся контрактам была подорвана войной в Украине. США же, напротив, усиливают свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Россией. Это стало бы красной линией для Вашингтона», — заявил эксперт по России в нью-делийском аналитическом центре Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), за последние пять лет экспорт российского оружия в Индию сократился на 37%. Несмотря на это, Москва неоднократного предлагала Нью-Дели заключить новые сделки, в том числе на поставку вертолетов Камова и истребителей «Сухой», а также рассчитывала запустить совместное производство оружия, утверждают источники.

В общей сложности за последние 20 лет Индия потратила за закупку вооружений порядка $60 млрд и более 65% этих поставок обеспечила Россия, но ее вторжение в Украину заставило искать другие каналы для сотрудничества в области обороны.

«По мере того как война в Украине затягивается, возникают вопросы, сможет ли Россия поставлять нам запасные части. Это стимулирует диверсификацию», — сказал Свасти Рао, эксперт по Евразии в государственном Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара.

Москва публично призывала Индию активизировать военное сотрудничество, но премьер-министр Нарендра Моди сосредоточил свое внимание на отечественном производстве с использованием западных технологий. Республика рассчитывает потратить на оборонные заказы около $100 млрд в течение следующего десятилетия.

В частности, Индия рассматривает покупку французских реактивных самолетов для своего новейшего авианосца, хочет производить подводные лодки по французской, немецкой или испанской технологии, а также истребители с американскими и французскими двигателями, говорят источники. «Многосторонняя ориентация Индии будет продолжаться, чтобы разделить связи с Россией и сбалансировать их с Западом, но это не будет равным распределением», — подчеркнул Рао. (moscowtimes.ru)